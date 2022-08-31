В Татарстане вновь выявлено более 300 случаев Covid-19

В Татарстане за прошедший день выявлено 317 случаев заражения коронавирусом Covid-19 по сравнению с 305 накануне. Это следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

В больницы доставлены 53 пациента. За день до этого госпитализация потребовалась 99 инфицированным.

Всего по данным на 31 августа 2022 года с начала пандемии в Татарстане официально зафиксировано 157 489 случаев заболевания. Излечились 150 915 жителей республики, в том числе 37 за последние сутки (днем ранее стало известно о 42 вылечившихся больных).

Вместе с тем в регионе за сутки официально не признано ни одного умершего от коронавируса. Таким образом, общее число признанных скончавшимися от Covid-19 в Татарстане равняется 2001 — последний по времени летальный исход был зарегистрирован вчера.

Согласно информации Росстата, разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 наблюдается в большинстве регионов страны. За июнь 2022 года от него и с ним в России умер 4981 человек, у 3693 больных он оказался основной или предполагаемой основной причиной смерти.

Из-за роста заболеваемости в республике Роспотребнадзор посоветовал жителям Татарстана носить маски, соответствующая рекомендация содержится и в постановлении Правительства РТ. Президент Татарстана Рустам Минниханов в конце прошлой недели возобновил работу оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.