В Татарстане вновь выявлено 245 случаев Covid-19

В Татарстане зафиксировано 245 новых случаев заболевания коронавирусом Covid-19, как и накануне. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«<…> из них госпитализировано 13. Детей до 18 лет — 32 человека», — уточнили в ведомстве.

Инфицированные выявлены в 33 муниципалитетах региона из 45. Наибольшее количество заразившихся зарегистрировано в Казани, где заболели 77 человек. В Нижнекамском районе отмечено 23 случая заболевания. В Набережных Челнах инфицированы 20 человек, тогда как в Альметьевском и Лениногорском районах — по 12.

Таким образом, по данным на 19 апреля 2022 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 142 107 случаев заболевания. Выздоровели 135 977 жителей Татарстана, 245 человек излечились за минувшие сутки.

Вакцинированы в общей сложности 2 515 014 татарстанцев, прирост числа вакцинаций равняется 759. Обеими дозами привиты 1 926 203 человека. Бустерные дозы вакцины получил 292 521 житель республики.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал продолжить ревакцинацию от коронавируса, о чем сообщал «Татар-информ».