В Татарстане выявлено еще 245 случаев Covid-19

За прошедшие сутки в Татарстане подтвердилось еще 245 случаев коронавирусной инфекции, в 35 из них больным потребовалась госпитализация. Также среди зараженных оказалось 17 несовершеннолетних, сообщает Минздрав РТ.

Новые пациенты зарегистрированы в 32 районах Татарстана. В лидерах антирейтинга оказались Казань — 91, Альметьевский — 21 и Зеленодольский районы — 20.

В общей сложности за время пандемии в Татарстане выявлено 141 862 случая коронавирусной инфекции. 135 732 пациента уже выздоровели.

Вакцинацию прошли 2 514 255 человек, почти 2 млн привились и вторым компонентом вакцины. Ревакцинировались 291 846 татарстанцев.