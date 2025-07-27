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Происшествия 27 июля 2025 08:08

В Татарстане вновь введен режим беспилотной опасности

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В Татарстане вновь введен режим беспилотной опасности
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На территории Республики Татарстан сегодня в 5.05 по московскому времени опять был введен режим «Беспилотная опасность». Эта информация была опубликована в мобильном приложении МЧС.

«Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим «Беспилотная опасность», – отмечалось в сообщении ведомства.

Накануне, 26 июля, в Татарстане также вводили режим беспилотной опасности. Он был объявлен в 5.53 и снят более чем через пять часов, в 11.11.

Ранее была опубликована карта общественных точек Wi-Fi, доступных жителям и гостям республики. С их помощью можно оставаться на связи даже при ограничениях на работу мобильного интернета, вводимых из-за угрозы атаки БПЛА. Развивать общественный Wi-Fi поручил Раис РТ Рустам Минниханов.

#атака БПЛА
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