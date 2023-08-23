«Урожай хороший, но поголовье скота сокращается»: какие поручения Минниханов дал аграриям

Аграрии вручили почетному гостю румяный каравай, испеченный из нового урожая

Фото: rais.tatarstan.ru

Аграрии Заинска встретили Минниханова с караваем

В Заинском районе Рустам Минниханов встретился с аграриями, руководителями сельхоформирований и обсудил ситуацию на полях. Глава муниципалитета Разиф Каримов сообщил, что уборка зерновых завершилась в минувшую пятницу. При урожайности в 26 центнеров с гектара собрано 93,5 тыс. тонн. Аграрии вручили почетному гостю румяный каравай, испеченный из нового урожая.

Сельчане уже приступили к уборке сахарной свеклы, в этом году они планируют собрать более 300 тыс. тонн. В конце августа в районе планируется запустить сахарный завод мощностью по переработке 8 тыс. тонн в сутки. В целом завод может принять до 1 млн тонн сырья. Сейчас на полях района кипят работы: идет сев озимых культур и обработка почвы минеральными удобрениями.

Рустам Минниханов встретился с аграриями, руководителями сельхоформирований и обсудил ситуацию на полях Фото: rais.tatarstan.ru

На встрече с аграриями Минниханов обозначил необходимость развития животноводства в личных подворьях и в крупных агрохолдингах.

«Поголовье у вас сокращается, этому вопросу нужно уделять приоритетное внимание. Для села животноводство – это рабочие места. Нужно активно работать по данному направлению, для фермеров у нас есть разные механизмы поддержки», – сказал Раис Татарстана.

Гость отметил хорошую урожайность. «Для нынешнего года 26 центнеров с гектара – очень хороший урожай. Но поголовье скота нужно восстановить», – заметил Минниханов.

Руководитель республики принял участие в торжественном открытии бассейна «Дулкын – Волна» Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана открыл бассейн и поздравил ветерана со столетием

Рустам Минниханов побывал в Татарской гимназии им. Фардиева, где перед новым учебным годом провели капремонт. Кроме того, руководитель республики принял участие в торжественном открытии бассейна «Дулкын – Волна». В здании две чаши – большая и малая, зал подготовительных занятий, раздевалки, балкон на 50 зрительских мест.

«Татарстан – один из лидеров в стране по количеству спортивных сооружений. В республике их свыше 11,5 тысячи. Мы создаем условия, чтобы каждый житель республики мог заниматься спортом», – сказал Раис РТ на церемонии.

Он отметил, что в республике многое делается для вовлечения людей в занятия физкультурой, создается спортивная инфраструктура.

Раис Татарстана также поздравил ветерана труда, жителя Заинска Леонида Мачтакова со столетием.

Раис Татарстана также поздравил ветерана труда, жителя Заинска Леонида Мачтакова со столетием Фото: rais.tatarstan.ru

«Участник войны, ветеран труда, один из первостроителей Заинской ГРЭС – гордость не только района, а всей республики. Сәламәтлек сезгә, Леонид Яковлевич!» – написал Минниханов в своем телеграм-канале, сопроводив пост фотографией с ветераном.

Леонид Яковлевич участвовал в обороне Москвы, Сталинградском контрнаступлении, а также в битве на Курской дуге. В послевоенные годы трудился инженером на Заинской ГРЭС, работал начальником отдела и замдиректора по капстроительству на Нижнекамской ТЭЦ.

Минниханов оценил экопроект «Аммония» и ремонт в военкомате

В Менделеевском районе Раис РТ ознакомился с реализацией социальных проектов и проверил готовность производства очищающих реагентов на заводе «Аммоний». Здесь сейчас полным ходом идет подготовка к запуску в октябре производства реагентов для очистки выхлопных газов дизельных двигателей. Его мощность – 32 тыс. тонн в год.

В Менделеевском районе Раис РТ проверил готовность производства очищающих реагентов на заводе «Аммоний» Фото: rais.tatarstan.ru

«Это экологичный проект, который позволит сократить выбросы вредных выхлопов в атмосферу. Объем инвестиций составляет более 100 млн рублей», – сообщил «Татар-информу» глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Также Рустаму Минниханову показали строящуюся площадку по производству жидкой углекислоты. По словам Беляева, объем инвестиций в этот проект составляет 900 млн рублей.

Далее Раис Татарстана побывал в районном военном комиссариате, где недавно завершился капремонт. Здесь работают отдел соцзащиты, медперсонал, юрист и нотариус для решения социальных и юридических вопросов людей, желающих заключить контракт о прохождении военной службы.

Раис Татарстана побывал в районном военном комиссариате, где недавно завершился капремонт Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов осмотрел промышленные площадки, где, в частности, организовано производство автомобильных проводов компанией «ТД Блик» в рамках проекта «Работа у дома». По словам директора предприятия Николая Буравова, главная цель проекта – создать удобные рабочие места с гибким графиком работы и обучением на производственной площадке вблизи жилых домов в центре Менделеевска.

«Компания “Блик” – представитель малого и среднего бизнеса, занимается производством и сборкой проводов», – отметил Радмир Беляев.

Минниханов осмотрел промышленные площадки, где организовано производство автомобильных проводов в рамках проекта «Работа у дома» Фото: rais.tatarstan.ru

В гостях у «Потомков Менделеева» и новое общественное пространство «Атмосфера»

В Менделеевске Минниханов прошел по обновленному пешеходному бульвару Интернационалистов и зашел в расположенный неподалеку химико-технологический лицей №3 «Потомки Менделеева». Перед новым учебным годом в лицее, где учится почти 30% городских школьников, завершился капремонт.

«Менделеевск – город химиков. Мы открыли профильный химический лицей на 850 детей, обновили учебную базу, создали профессиональную лабораторию. В марте на базе лицея пройдет Всероссийская олимпиада по химии», – пояснил «Татар-информу» Радмир Беляев.

Рустам Минниханов зашел в химико-технологический лицей №3 «Потомки Менделеева», где недавно завершился капремонт Фото: rais.tatarstan.ru

По его словам, ремонт провели с привлечением средств компании «Аммоний», которая вкладывает в образование будущих специалистов. Сейчас ведется проектирование химико-технологического колледжа. Его строительство станет следующим шагом в развитии образовательного кластера. Предполагается, что ссузы будут работать в тесной связке с КНИТУ-КХТИ.

Кроме того, Раис Татарстана поучаствовал в открытии общественного пространства «Атмосфера». Купольная конструкция установлена в городском сквере. Здесь планируются круглогодичные мероприятия, а в ближайшее время пройдет литературно-театральный фестиваль «Пастернаковские чтения».