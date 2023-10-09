Поголовье крупного рогатого скота в Татарстане сократилось на 1,4%

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По данным на конец августа 2023 года численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий Татарстана составила 914,7 тыс. голов, уменьшившись на 1,4% в годовом выражении. Это следует из данных Татарстанстата.

При этом численность коров в сельскохозяйственных организациях, хозяйствах населения, фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей достигла 323,8 тыс. голов, увеличившись на 1% год к году.

Кроме того, в республике к концу августа снизилось поголовье свиней (оно составило 476,1 тыс. голов, уменьшившись на 4,4%), овец и коз (326,6 тыс. голов, сокращение на 2,2%), а также птицы (17 млн 689,7 тыс. голов, сокращение на 7,5%).

В августе Раис Татарстана Рустам Минниханов дал поручение развивать животноводство в личных подворьях и крупных агрохолдингах, обратив внимание на проблему сокращения поголовья крупного рогатого скота.

Вместе с тем в преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности руководитель республики заметил, что регион лидирует в сфере животноводства и производит более 2 млн тонн молока.