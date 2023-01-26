В Татарстане вновь растет число заразившихся коронавирусом

В Татарстане наблюдается незначительный рост заболеваемости коронавирусом. За последние сутки Covid-19 подхватили 65 жителей республики по сравнению с 60 накануне. Это следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 45 заболевшим, тогда как за день до этого в больницы были доставлены 37 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 194 869 татарстанцев.

При этом в общей сложности удалось выздороветь 192 102 жителям республики, в том числе 19 — за последние сутки (днем ранее сообщалось о 30 излечившихся больных).

Общее число официально признанных в республике смертей от Covid-19 по-прежнему равняется 2010. Последний раз информация о летальном исходе публиковалась 20 января.

Необходимо отметить, что Росстат еще в октябре 2022 года перестал обнародовать собственные данные о смертях от SARS-CoV-2. Как правило, в большинстве случаев они отличались от данных субъектов Федерации в большую сторону. Например, согласно информации Минздрава РТ , в прошлом году Covid-19 стал лишь шестой из причин смерти жителей Татарстана.

В целом по России число инфицированных коронавирусом за день увеличилось на 7077 человек. Поправились 5270 пациентов. Госпитализированы с Covid-19 973 заболевших. Зарегистрированы как скончавшиеся от этой болезни 40 человек.