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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане вновь пройдут дожди, температура не превысит +22 градусов
Сегодня в Татарстане сохранится прохладная и неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой будет облачно с прояснениями. Местами, но не в Казани, пройдут небольшие дожди, днем на востоке региона они усилятся до умеренных.
Прогнозируется северо-западный и северный ветер силой от 5 до 10 м/с. В дневные часы он кое-где, в том числе в столице РТ, его порывы будут достигать 14 м/с.
После холодной ночи (от +8 до +13 градусов) в светлое время суток воздух на территории республики прогреется до 17–22 градусов тепла (в Казани — до +19, +21 градуса).
Ранее метеорологи рассказали, насколько задержится холодная погода в Татарстане.
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