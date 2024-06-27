В Татарстане вновь пройдут дожди, температура не превысит +22 градусов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня в Татарстане сохранится прохладная и неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой будет облачно с прояснениями. Местами, но не в Казани, пройдут небольшие дожди, днем на востоке региона они усилятся до умеренных.

Прогнозируется северо-западный и северный ветер силой от 5 до 10 м/с. В дневные часы он кое-где, в том числе в столице РТ, его порывы будут достигать 14 м/с.

После холодной ночи (от +8 до +13 градусов) в светлое время суток воздух на территории республики прогреется до 17–22 градусов тепла (в Казани — до +19, +21 градуса).

Ранее метеорологи рассказали, насколько задержится холодная погода в Татарстане.