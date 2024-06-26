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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидается порывистый ветер, дожди и не более 22 градусов тепла
Сегодня, 26 июня, в Татарстане сохранится установившаяся под влиянием циклона холодная и неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Прошедшие ночью местами небольшие дожди днем кое-где усилятся до умеренных. В Казани, впрочем, существенные осадки маловероятны.
Северо-западный ветер силой от 6 до 11 м/с местами будет усиливаться порывами до 15–17 м/с (в столице РТ — только до 14 м/с).
После прохладного (от +8 до +13 градусов) темного времени суток в дневные часы воздух на территории региона прогреется до 17–22 градусов тепла (в Казани — до +19, +21 градуса).
Ранее синоптики рассказали, насколько задержится холодная погода в Татарстане.
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