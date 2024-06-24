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Синоптики рассказали, насколько задержится холодная погода в Татарстане
В ближайшие дни Татарстан будет располагаться в тыловой части циклона, поэтому в регионе сохранится холодная погода, в восточных районах временами будет идти дождь. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.
Сегодня ночью местами на востоке республики пройдет небольшой дождь, температура воздуха — от +7 до +12 градусов. Днем с отходом циклона и ростом атмосферного давления существенных осадков не ожидается, от +17 до +22.
В среду и четверг местами, преимущественно на востоке республики, прогнозируется небольшой и умеренный дождь. Температурный фон не изменится — в ночные часы столбик термометра будет показывать от +8 до +13, днем — от +17 до +22 градусов.
Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в пятницу и субботу наш регион по-прежнему будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления. Пройдут дожди различной интенсивности, местами возможны грозы, днем столбик термометра не поднимется выше +19 градусов.
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