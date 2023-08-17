В Татарстане вновь потеплеет до +33 градусов, осадки прекратятся

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Сегодня, 17 августа, в Татарстан начнет возвращаться сухая и жаркая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Имевшие место во второй половине вчерашнего дня и ночью осадки (местами кратковременные дожди с грозами и усилениями ветра до 15–20 м/с, локально — ливни и град) в светлое время суток прекратятся.

Утром в отдельных районах возможен туман. Также прогнозируется северо-восточный ветер силой от 6 до 11 м/с. Кое-где он будет усиливаться порывами до 13 м/с, отмечают синоптики.

В темное время суток температура воздуха по региону составляла от 15,4 градуса тепла (по данным метеостанции Азнакаево на 1.20) до 19,8 градуса (по данным метеостанции Арск на то же время).

В дневные часы воздух в республике прогреется до 28–33 градусов тепла (в Казани — до +30, +32 градусов), информируют метеорологи.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что после дождей с грозами в Татарстан придет 34-градусная жара.