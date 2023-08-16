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Во второй половине дня в Татарстане ожидаются ливни и град
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Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
Сегодня во второй половине дня и вечером в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.
Синоптики предупреждают о том, что во время грозы порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, локально пройдут ливни и град. Аналогичные метеоусловия ожидаются и ночью.
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