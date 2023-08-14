После дождей с грозами в Татарстан придет 34-градусная жара

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Жаркая, но при этом неустойчивая и относительно влажная погода продержится в Татарстане до середины недели. Затем в республику на короткое время вновь придет сухая жара, следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Погодные условия в Татарстане долгое время определял солнечный антициклон (так, на минувших выходных среднесуточные температуры воздуха оказались на 5–7 градусов выше многолетних значений). Но сегодня на республику начал оказывать влияние циклон.

Во вторник и среду, 15 и 16 августа, в регионе под воздействием атмосферных фронтов местами будут идти кратковременные дожди, в отдельных районах — с грозами и усилениями ветра от 15 до 20 м/с. Температура воздуха ночью составит от 13 до 20 градусов тепла, днем — от +25 до +31.

В ночь на четверг, 17 августа, кое-где еще пройдут кратковременные дожди с грозами. Однако днем с ростом атмосферного давления осадки прекратятся. В ночные часы столбики термометров опустятся до +14, +19 градусов, в дневные — воздух прогреется до +27, +32, отмечают синоптики.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу, 18 августа, под влиянием гребня антициклона в регионе сохранится погода без осадков. В светлое время суток ожидается от +29 до +34 градусов.

Впрочем, в субботу, 19 августа, из-за близости атмосферного фронта местами опять прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Днем установится чуть более прохладная погода — от +26 до +31 градуса.