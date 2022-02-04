В Татарстане вновь ожидаются снегопады и снежные заносы

Завтра, 5 февраля, в Татарстане сохранится снежная и достаточно теплая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным. В регионе, включая его столицу Казань, продолжит идти снег, ночью — местами сильный.

Ожидается умеренный юго-восточный ветер. На дорогах образуются снежные заносы, кое-где — гололедица, отмечают синоптики.

Температура воздуха по Татарстану в ночные часы составит от -3 до -8 градусов (в столице республики — от -4 до -6). Днем воздух прогреется до 1–6 градусов ниже нуля (в Казани — до -2, -4).

Согласно предварительным данным метеорологов, в последующие дни на территории региона ожидается постепенное понижение температурного фона.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ГИБДД Татарстана призвало водителей не выезжать за город из-за непогоды. На трассах республики ограничили движение автобусов и грузовиков.