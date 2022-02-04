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Происшествия
4 февраля 2022  12:04
Полина Шевчук

ГИБДД Татарстана призывает водителей не выезжать за город в грядущую метель

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Метеорологи прогнозируют в ближайшие сутки на территории Татарстана сильный ветер порывами до 20 м/с, мокрый снег, метель, на дорогах снежные заносы и гололедица.

В связи с ухудшением погоды, Госавтоинспекция республики убедительно советует водителям отказаться от поездок за город. На трассе выбирать безопасную скорость движения, отказаться от резких маневров и торможений.

Жизненно необходимо пристегиваться ремнями безопасности, а детей перевозить в машине только в автокреслах.

#ухудшение погодных условий #гибдд рт
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