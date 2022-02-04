На трассах Татарстана ограничили движение для автобусов и грузовиков из-за непогоды

В связи с неблагоприятными погодными и дорожными условиями в республике Татарстан временно ограничат движение для автобусов. Кроме того, на трассах федерального значения, проходящих на территории РТ, также вводится временное ограничение для грузовиков.

Все указанные ограничения вводятся с 14.00 сегодняшнего дня, 4 февраля, и продлятся до улучшения погодных условий. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

По прогнозам синоптиков, 4 и 5 февраля на территории республики ожидаются снег, сильная метель, а также гололедица и снежные заносы на дорогах.

ГИБДД призывает всех жителей республики без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов. В случае нештатных ситуаций на дороге обращайтесь за помощью по телефонам – 8(843)5-333-888, 8(843)291-91-91.