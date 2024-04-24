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Общество 24 апреля 2024 06:00

В Татарстане вновь ожидаются ливни, град и сильный ветер

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В Татарстане вновь ожидаются ливни, град и сильный ветер
Фото: © «Татар-информ»

Ночью 24 апреля в Татарстане ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны ливни, грозы и град, предупредили в Гидрометцентре республики.

Прогнозируется ветер, порывы которого могут достигать 15-20 метров в секунду, ночью — до 24 м/с.

В темное время суток температуры воздуха составят от 7 до 12 градусов, днем — от 15 до 20. Напомним, что накануне в республике был установлен температурный рекорд.

Раис Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал жителям республики беречь себя в непогоду и не выходить из дома.

#прогноз погоды #град #ливень
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