В Казани побит температурный рекорд 1995 года

23 апреля в Казани был установлен новый температурный рекорд. На станции «Казань-Аэропорт» днем было зарегистрировано +25,2 градуса, сообщает Гидрометцентр РТ.

Предыдущий максимум был установлен в 1995 году и составлял 25,1 градуса.

Напомним, что температурные рекорды в городе также были побиты 19 апреля и 22 апреля.