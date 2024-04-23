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В Казани побит температурный рекорд 1995 года
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23 апреля в Казани был установлен новый температурный рекорд. На станции «Казань-Аэропорт» днем было зарегистрировано +25,2 градуса, сообщает Гидрометцентр РТ.
Предыдущий максимум был установлен в 1995 году и составлял 25,1 градуса.
Напомним, что температурные рекорды в городе также были побиты 19 апреля и 22 апреля.
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