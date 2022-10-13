news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
13 октября 2022  21:58

В Татарстане вновь ожидаются дожди и туман

news_top_970_100

Завтра, 14 октября, в Татарстане сохранится влажная и пасмурная погода, а температурный фон при этом снизится. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным. Как днем, так и ночью по всей республике, включая Казань, будут идти дожди, отмечают синоптики.

Кроме того, в ночные и утренние часы местами по региону (но не в его столице) опустится туман. Об ухудшении видимости, в отличие от вчерашнего дня, ничего не сообщается. Прогнозируется умеренный северо-западный и западный ветер.

В темное время суток температура воздуха по Татарстану составит от 3 до 8 градусов выше нуля, в том числе в Казани — от +5 до +7 градусов. В светлое время суток воздух прогреется до +5, +10 градусов (в столице РТ ожидаются те же +5, +7).

Согласно предварительным данным метеорологов, к концу недели дневные температуры в республике снизятся до +4 градусов.

#прогноз погоды #прогноз погоды в татарстане #дожди #туман
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100