В Татарстане вновь ожидаются дожди и туман
Завтра, 14 октября, в Татарстане сохранится влажная и пасмурная погода, а температурный фон при этом снизится. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой останется облачным. Как днем, так и ночью по всей республике, включая Казань, будут идти дожди, отмечают синоптики.
Кроме того, в ночные и утренние часы местами по региону (но не в его столице) опустится туман. Об ухудшении видимости, в отличие от вчерашнего дня, ничего не сообщается. Прогнозируется умеренный северо-западный и западный ветер.
В темное время суток температура воздуха по Татарстану составит от 3 до 8 градусов выше нуля, в том числе в Казани — от +5 до +7 градусов. В светлое время суток воздух прогреется до +5, +10 градусов (в столице РТ ожидаются те же +5, +7).
Согласно предварительным данным метеорологов, к концу недели дневные температуры в республике снизятся до +4 градусов.