В Татарстане ожидаются дожди и до 12 градусов тепла

Завтра, 13 октября, в Татарстане сохранится влажная и пасмурная, но при этом еще относительно теплая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным, временами по всему региону будут идти дожди. В Казани также вероятны осадки (ночью — небольшие).

Прогнозируется умеренный ветер, который в течение суток поменяет направление с северо-восточного и восточного на северо-западное, отмечают синоптики.

Температура воздуха по Татарстану в ночные часы составит от 3 до 8 градусов выше нуля (в столице республики — от +6 до +8). Днем в регионе потеплеет до +7, +12 градусов (в Казани — до +8, +10).

Согласно предварительным данным метеорологов, к концу недели дневные температуры в Татарстане снизятся до +4 градусов. Вместе с тем средняя температура воздуха по республике в период с 11 по 20 октября ожидается на 1 градус выше климатической нормы (норма по РТ — +5,4 градуса, в ее столице — +5,8).