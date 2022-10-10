К концу недели дневные температуры в Татарстане снизятся до +4 градусов

К концу этой недели в Татарстане ожидается существенное понижение температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Завтра, 11 октября, в республике сохранится достаточно теплая погода. Температура воздуха составит от +3 до +8 градусов ночью и от +9 до +14 днем (в Казани — 6–8 и 10–12 градусов тепла соответственно).

При этом небо над регионом будет облачным. Под влиянием пришедшего сегодня с юго-запада циклона и его атмосферных фронтов местами пройдут дожди, в светлое время суток — небольшие. В столице РТ осадки вероятны лишь в ночные часы. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

По данным синоптиков, в среду и четверг, 12 и 13 октября, Татарстан продолжит находиться в поле пониженного атмосферного давления. Временами будут идти небольшие дожди. Температурный фон останется прежним: от +3 до +8 градусов в темное время суток и от +8 до +14 — в дневные часы.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 14 и 15 октября, республика после прохождения холодного атмосферного фронта окажется в холодной тыловой части циклона. Временами возможны дожди. Днем воздух не будут прогреваться выше 4–9 градусов тепла.