В Татарстане вновь ожидаются дожди, грозы, град и сильный ветер

Завтра, 13 июля, в Татарстане сохранится жаркая, но при этом неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Ночью осадки маловероятны, днем по всему региону, включая Казань, пройдут кратковременные дожди (в отдельных районах — сильные) и грозы. В светлое время суток локально возможен град.

Кроме того, будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Иногда он будет на короткое время усиливаться до 17–22 м/с, отмечают синоптики.

Температура воздуха по Татарстану в темное время суток составит от +16 до +21 градуса (в столице республики — от +18 до +20). В дневные часы воздух прогреется до 29–34 градусов тепла (в Казани — до +30, +32).

Согласно предварительным данным метеорологов, до 20 июля средние температуры в Татарстане будут на один градус превышать климатическую норму. Жару должен ослабить надвигающийся на регион холодный фронт.