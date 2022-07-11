«Жару ослабят град и грозы»: в Татарстан идет холодный фронт

Последствия мощного урагана пришлось устранять в Москве в воскресенье: шквалистый ветер повалил деревья и конструкции, не обошлось без жертв. Дойдет ли непогода до Татарстана и какие опасные метеоявления возможны из-за жары, рассказали корреспонденту «Татар-информа» ученые Казанского университета.

В прошедшие выходные ряд городов и районов Татарстана затопило из-за обильных ливней Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Холодный фронт понизит температуру на 5-6 градусов»

В прошедшие выходные ряд городов и районов Татарстана затопило из-за обильных ливней. Локальный град побил урожай в садах и огородах. Климатологи считают, что произошедшие в Москве события в нашей республике маловероятны, хотя грозы будут сильными.

«Понедельник, вторник, среда будут жаркими, а со среды на четверг в Казань придет холодный фронт, который на 5-6 градусов понизит температуру. Циклон к нам не придет, он будет находиться на западе, но фронты придут. Среднесуточная температура приблизится к норме, сейчас она фактически на 5 градусов выше нормы, днем воздух прогревается до 30 градусов», – сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

Почему в Москве случился ураган, который не смогли заранее предсказать синоптики, и возможно ли нечто подобное у нас? На этот вопрос Переведенцев ответил так.

«Опасные метеоявления обусловлены прохождением фронта в дневное время, когда происходят большие испарения и появляются мощные кучевые облака. Холодный фронт обостряется, поэтому возникают грозы, ливни, град и шквалистый ветер. Все эти неприятности имеют конвективное происхождение. В атмосфере накапливается энергия неустойчивости, которая может проявиться в определенное время в определенных местах», – пояснил климатолог.

Профессор КФУ считает, что в Татарстане подобные ураганы маловероятны, хотя жара создает предпосылки для опасных метеоявлений. «Неприятностей такой силы уже не будет. Удар пришелся на центр европейской части, до нас фронты дойдут уже ослабленными», – пояснил Переведенцев.

Похожая синоптическая обстановка отмечалась в минувшую субботу, когда по республике прошли шквалистые ветра, грозы и ливни.

Изнывающих от жары татарстанцев интересует, когда придет прохлада Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Температурные контрасты приводят к большим неприятностям»

Изнывающих от жары татарстанцев интересует, когда придет прохлада. Снижение температуры воздуха ожидается во второй половине этой недели. Погода изменится из-за того, что в регион придет холодный атмосферный фронт со среды на четверг. Но смена погоды может повлечь неприятности.

«От циклонов, пусть даже далеких от нас, тянутся фронты, температурные и ветровые контрасты. Они приводят к неприятностям – шквалам, грозам, граду. Может произойти всё что угодно. Фронты тянутся на тысячи километров, у них есть активные и не очень активные участки», – предупредил профессор КФУ.

В Центральной России в эти дни местами шел крупный град, где-то уже выпала полумесячная норма осадков, люди и машины буквально плавали по улицам, потому что огромное количество воды обрушилось за рекордно короткое время. Возможно ли подобное у нас?

В Казани с начала июля наблюдается недобор осадков – выпало всего 5,4 мм, в июне сильных дождей тоже было мало. По прогнозу Гидромета РФ, осадки во второй летний месяц выпадут в норме, то есть ожидаются сильные ливни.

«За июль в норме обычно выпадает 67 мм осадков – это самая большая цифра. Почему самая большая? Потому что осадки носят ливневый характер, они кратковременные, но могут дать много воды», – заметил Переведенцев.

По прогнозу Гидромета РТ, на этой неделе в Казани может выпасть полумесячная норма осадков. Температура воздуха снизится, но уход жары будет кратковременным.

«Атмосфера прогревается от земли, а земля сейчас сильно прогрета. Жара вернется вместе с антициклоном, это же лето», – считает Юрий Переведенцев.

На этой неделе в Казани может выпасть полумесячная норма осадков. Температура воздуха снизится Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ближайшую декаду температура воздуха в Казани будет выше климатической нормы

Заведующий метеостанцией КФУ Сергей Дмитреев сообщил «Татар-информу», что первая декада в Казани запомнилась жаркими днями. Максимально температура в городе поднималась до 32 градусов 9 июля. 11 июля днем в городе столбики термометра поднялись выше 31 градуса.

«Предыдущий рекорд 9 июля в 35,5 градуса был поставлен в 2020 году. В 2010 году был поставлен рекорд по жаре, когда среднемесячная температура составила 26,6 градуса, что почти на 5 градусов выше климатической нормы. Самым жарким днем стало 30 июля, когда столбик термометра поднимался до отметки 39,2 градуса», – сказал он.

В июле в городе возможны сильные ветра, грозы, град и продолжительные дожди, считает Дмитреев. Такие происшествия случаются локально, за счет сильного прогрева и атмосферной неустойчивости. Смерчи – редкое явление, которое возникает за счет циклонической активности при высокой неустойчивости атмосферы. Это явление раньше было не характерным для наших широт, но в последние годы случается. В ближайшую декаду – до 20 июля в столице Татарстана температура будет выше климатической нормы.

Прогноз на ближайшие дни также содержит предупреждение о грозах. «Ночью, днем и вечером 11 июля на территории Татарстана и в Казани местами ожидаются грозы, кратковременные усиления ветра до 17-22 метров в секунду, днем локально град», – сказано в сообщении Гидрометцентра Татарстана.

Ночью и днем 12 июля в республике местами пройдут грозы с кратковременными усилениями ветра до 20 метров в секунду, днем локально пройдет град. По прогнозу Гидромета РТ, 13 июля на территории Татарстана ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами возможен кратковременный дождь, гроза, локально град. При грозе возможны кратковременные усиления ветра до 22 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит 17-22 градуса, в дневные часы воздух прогреется до 29-34 градусов.

14 июля переменная облачность сохранится. Пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы и град. При грозах также возможны кратковременные усиления ветра. Минимальная температура воздуха ночью составит 16-21 градус, а максимальная температура воздуха днем составит 26-31 градус.

В связи с высокой пожарной опасностью в лесах республики ввели ограничение пребывания для татарстанцев с 8 июля на 21 календарный день Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Гидромет Татарстана предупредил о высокой пожарной опасности в лесах

Штормовое предупреждение о сохранении высокой пожарной опасности в лесах на территории Татарстана опубликовал сегодня Гидромет Татарстана.

«В период с 12 по 15 июля 2022 года на территории Татарстана местами сохранится высокая пожарная опасность лесов – четвертый класс», – сказано в сообщении.

Из-за жары в нескольких районах Татарстана уже введены ограничения пребывания в лесах. Они установлены в лесах Аксубаевского, Алькеевского, Апастовского, Верхнеуслонского, Высокогорского, Кайбицкого и Пестречинского районов, а также в Казани.

В связи с высокой пожарной опасностью в лесах республики ввели ограничение пребывания для татарстанцев с 8 июля на 21 календарный день, о чем сообщил первый замминистра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

«С учетом того, что в ближайшее время температура воздуха будет прогреваться до 31 градуса, мы прогнозируем, что четвертый класс пожарной опасности может установиться и в других районах. При установлении четвертого класса и прогнозировании сохранения его в ближайшие пять дней будут приняты поправки в постановление и введены ограничения в других районах», – сказал он.

Ограничение пребывания в лесах установлено с 8 июля на 21 календарный день. В лесах запрещается использовать открытый огонь, бросать спички, окурки, стекло, оставлять пропитанные горючими веществами вещи и предметы, жечь хворост, сухую траву и другие материалы на земельных участках, а также засорять лес. За нарушение этих правил грозит штраф от 15 до 30 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тыс., для юрлиц – от 100 до 400 тыс. рублей. Как сообщили в Минлесхозе РТ, лесных пожаров в этом году зафиксировано не было.

«В 2021 году было зафиксировано 19 лесных пожаров на площади 210 га. В этом году лесных пожаров не было. По данным информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства по состоянию на 11 июля текущего года, зафиксированы 315 термических точек», – отметили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время в республике ведется космический, авиационный и наземный мониторинг пожароопасной обстановки, проводится агитационно-разъяснительная работа среди населения по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах.