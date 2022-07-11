В Татарстане ожидаются грозы, град и до +34 градусов

12 июля в Татарстане вновь ожидаются кратковременные дожди и грозы, локально возможен град. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

При грозе может усилиться ветер, его порывы достигнут 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит от 15 до 20 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 29–34.

Как сообщают синоптики, ожидается, что до 20 июля средние температуры в Татарстане будут на 1 градус превышать климатическую норму: по Казани это +21, по республике — +20,2 градуса.