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Ру Тат
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Общество
11 июля 2022  16:00

В Татарстане ожидаются грозы, град и до +34 градусов

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12 июля в Татарстане вновь ожидаются кратковременные дожди и грозы, локально возможен град. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

При грозе может усилиться ветер, его порывы достигнут 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит от 15 до 20 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 29–34.

Как сообщают синоптики, ожидается, что до 20 июля средние температуры в Татарстане будут на 1 градус превышать климатическую норму: по Казани это +21, по республике — +20,2 градуса.

#прогноз погоды #жаркая погода #град #грозы
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