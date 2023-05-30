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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане вновь ожидаются дожди, грозы, град и сильный ветер
Завтра, в последний день мая, в Татарстане опять ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой сохранится переменная облачность. Местами, включай Казань, пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем в отдельных районах, но не в столице региона, возможен град.
Юго-восточный ветер силой от 6 до 11 м/с поменяет направление на юго-западное. При этом кое-где он будет усиливаться порывами до 15–20 м/с, а локально в светлое время суток — и до 23 м/с
Ночью температура воздуха по Татарстану составит от 14 до 19 градусов тепла (в Казани — от +16 до +18). В дневные часы воздух прогреется до 21–26 градусов тепла, на востоке — до +32 градусов (в столице РТ — до +22, +24).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что синоптики республики предупредили о неустойчивой погоде в Татарстане.
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