Новая рабочая неделя в Татарстане начнется с грозы, града и шквалистого ветра

В понедельник, 29 мая, в Татарстане ожидаются неблагоприятные погодные условия – новая рабочая неделя начнется с грозы, сильного ветра и дождя с градом, сообщает Гидрометцентр РТ. Прогнозируются кратковременные усиления ветра 15-20 м/с, днем локально до 23 м/с. В отдельных районах пройдет град.

В Казани сегодня ночью местами пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой. Локально будет шквалистый ветер до 28 м/с. Температура воздуха – 16-18 градусов тепла. Завтра днем будет преимущественно без осадков, ветер – до 18 м/с. Воздух прогреется до 20-22 градусов выше нуля.

В целом по Татарстану также местами пройдет кратковременный дождь, гроза, локально град. Температура воздуха ночью будет колебаться от +12 до +17 градусов, завтра днем – от +20 до +25 градусов, на востоке – до 29 градусов выше нуля.

Во вторник, 20 мая, днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, днем местами порывами до 13 м/с. Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов тепла, днем – от +22 до +27 и до +30 на востоке.