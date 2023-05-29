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Общество 29 мая 2023 19:02

Дожди, град и жара: Гидрометцентр предупредил о неустойчивой погоде в Татарстане

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В ближайшие дни в Татарстане ожидается неустойчивая погода: в республику придут дожди, град, однако серьезного спада температур не ожидается. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Так, завтра на территории республики ожидаются дожди и сильный ветер, сообщал «Татар-информ». Температуры воздуха днем местами могут подняться до 32 градусов.

В среду сохранится вероятность грозовых дождей, местами возможен град. Температуры воздуха составят от 15 до 20 градусов ночью и от 21 до 26, местами — до 31 — днем.

1 июня погода будет меняться: ночью возможны дожди и грозы, однако днем из-за отхода атмосферного фронта осадки прекратятся. Столбики термометров покажут от 11 до 16 градусов в ночные часы и от 21 до 26 днем.

Предварительно, в пятницу и субботу погода будет умеренно теплой, местами прогнозируются небольшие дожди. Температуры воздуха в эти дни будут достигать 21–27 градусов.

#прогноз погоды #град #дожди
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