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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане вновь ожидается теплая погода и туман
Сегодня, 16 сентября, в Татарстане сохранится теплая и преимущественно сухая погода. Это следует из прогноза Гидрометцентра РТ.
В небе над республикой ожидается переменная облачность. Местами, в основном на юге и юго-востоке, возможны небольшие дожди. Утром кое-где по региону, но не в Казани, опустится туман.
Северный и северо-восточный ветер силой от 4 до 9 м/с в светлое время суток иногда будет усиливаться порывами до 13 м/с (но не в столице РТ).
Ночью столбики термометров по Татарстану показывали от +6,5 градуса (на метеостанции Кукмор в 3.40) до +14 градусов (на метеостанции Лаишево в 3.50).
В светлое время суток воздух в республике прогреется только до 19–24 градусов тепла (в Казани — до +22, +24 градусов), информируют метеорологи.
Согласно предварительному прогнозу синоптиков, теплая погода задержится в Татарстане как минимум до вторника.
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