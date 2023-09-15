Туман и до +24 градусов ожидаются в Татарстане в пятницу

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15 сентября на территории Татарстана ожидается преимущественно сухая погода и ветер до 9 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Прогнозируется переменная облачность, ночью и утром возможен туман. Ночью температуры составят от 4 до 9 градусов, а днем воздух прогреется до 19–24.

По предварительному прогнозу синоптиков, теплая погода задержится в Татарстане как минимум до вторника.