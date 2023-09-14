Теплая погода в Татарстане сохранится до следующего вторника

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Теплая и преимущественно сухая погода сохранится в Татарстане до конца этой недели и, предварительно, в понедельник и вторник. Об этом сообщается в обзорном прогнозе Гидрометцентра республики.

Синоптики объяснили, что наш регион находится в антициклональном фоне, поэтому больших осадков на его территории не ожидается. Лишь 16 сентября местами пройдут небольшие дожди. Температуры воздуха с пятницы по воскресенье — 15–17 сентября — будут держаться в пределах 4–10 градусов ночью и 18–24 — днем.

Предварительно, в понедельник и вторник погода по-прежнему будет сухой и теплой. В дневные часы 18 сентября столбики термометров установятся на отметках в 18–23 градуса, а 19-го числа — 15–20 градусов.