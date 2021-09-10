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Ру Тат
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10 сентября 2021  10:57

В Татарстане вновь объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

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Из-за ожидающихся завтра, 11 сентября, заморозков в Татарстане вновь объявлено штормовое предупреждение. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Ночью и утром в субботу на территории республики местами вероятны «заморозки в воздухе и на почве до -1 градуса», отмечают синоптики.

При этом, согласно предварительным данным метеорологов, в темное время суток температура воздуха там, где не будет заморозков, составит от 0 до 5 градусов тепла. В светлое время суток воздух прогреется до +11, +16 градусов.

В небе над регионом ожидается переменная облачность. Ночью кое-где еще пройдут небольшие дожди, днем существенные осадки маловероятны. Прогнозируется умеренный северо-западный ветер, отмечают синоптики.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что профессор КФУ Юрий Переведенцев предупредил об аномально холодной неделе из-за вторжения арктического воздуха. 

#штормовое предупреждение #заморозки #гидрометцентр рт
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