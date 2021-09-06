В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за предстоящих заморозков

Фото: архив ИА «Татар-информ», Михаил Захаров

Из-за ожидающихся завтра, 7 сентября, заморозков в Татарстане объявлено штормовое предупреждение. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Ночью и утром во вторник на территории республики вероятны «заморозки в воздухе и на почве до -2 градусов», отмечают синоптики.

По данным метеорологов, погоду на территории региона сейчас определяет обширный высотный циклон. Именно под его влиянием северо-западные атмосферный потоки приносят в Татарстан «холодный воздух северных широт».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что профессор КФУ Юрий Переведенцев предупредил об аномально холодной неделе из-за вторжения арктического воздуха.