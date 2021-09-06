Профессор КФУ предупредил об аномально холодной неделе из-за арктического вторжения

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В ближайшую неделю погода в столице Татарстана будет прохладной, среднесуточная температура окажется на 3–4 градуса ниже климатической нормы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Лето было аномально жарким, и предполагалось, что оно может продлиться осенью. Но не получилось. Неожиданно циркуляция изменилась, и к нам пришел арктический воздух. Поэтому у нас такой холод. Сейчас среднесуточная температура в Казани на 3–4 градуса ниже климатической нормы. Такая ситуация будет наблюдаться всю неделю», — пояснил собеседник агентства.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра РФ, к концу недели в Казани потеплеет до +16 градусов (в дневные часы). В ближайшие четыре дня в городе будет прохладно. Днем воздух будет прогреваться до 12–15 градусов, возможны кратковременные осадки.

Согласно предварительным данным Гидрометцентра РТ, во вторник, 7 сентября, в Татарстане будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Прогнозируется умеренный западный и юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов выше нуля, местами возможны заморозки до -2 градусов. Днем воздух прогреется до 10–15 градусов тепла.

В среду, 8 сентября, небо над республикой будет облачным, возможны небольшие дожди. Сохранится умеренный западный и юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 3 до 8 градусов тепла. Днем потеплеет до 11–16 градусов.