В Татарстане вечером объявили режим беспилотной опасности

В Татарстане сегодня вечером вновь объявлен режим «Беспилотная опасность». Информация об этом появилась в мобильном приложении МЧС России в 22.09 25 февраля по московскому времени.

Накануне, 24 февраля, режим беспилотной опасности действовал в республике почти девять часов – с 4.22 до 13.09.

В понедельник, 23 февраля, по информации властей региона, в одной из промышленных зон Альметьевского района РТ после ликвидации вражеских беспилотников произошло возгорание. На следующий день украинские дроны повторно атаковали Альметьевск.