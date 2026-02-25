news_header_top
Происшествия 25 февраля 2026 22:14

В Татарстане вечером объявили режим беспилотной опасности

В Татарстане сегодня вечером вновь объявлен режим «Беспилотная опасность». Информация об этом появилась в мобильном приложении МЧС России в 22.09 25 февраля по московскому времени.

Накануне, 24 февраля, режим беспилотной опасности действовал в республике почти девять часов – с 4.22 до 13.09.

В понедельник, 23 февраля, по информации властей региона, в одной из промышленных зон Альметьевского района РТ после ликвидации вражеских беспилотников произошло возгорание. На следующий день украинские дроны повторно атаковали Альметьевск.

В ДУМ РТ объяснили, может ли соблюдать уразу тот, кто не совершает намаз

25 февраля 2026
В России завершили сертификацию и запускают производство самолета Ту-214

25 февраля 2026