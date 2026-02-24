news_header_top
Происшествия 24 февраля 2026 10:50

Глава Альметьевского района об атаке БПЛА: Ситуация под контролем, не поддавайтесь панике

Фото: almetyevsk.tatarstan.ru

Глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова прокомментировала сегодняшнюю атаку БПЛА в Альметьевске.

«Противник продолжил попытки атак на территорию нашей страны и республики, применяя БПЛА. Работают оперативные и экстренные службы. По информации на настоящее время, пострадавших нет», – сообщила она.

По ее словам, ситуация под контролем. Все системы жизнеобеспечения района работают в штатном режиме.

Кроме того, Хабутдинова напомнила про запрет на публикации в сети, касающиеся работы систем ПВО и последствий атак, поскольку эти данные помогают противнику.

