В Татарстане в рамках нацпроекта спроектируют первый ветропарк

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В Татарстане в рамках национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии» будет спроектирован первый в республике ветропарк. Об этом рассказал министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

По этому же нацпроекту на «Казаньоргсинтезе» будет запущена парогазотурбинная установка мощностью 311 МВт. Мощность ветропарка, который планируют создать в Буинском районе РТ, составит 300 МВт.

По словам Коробченко, Татарстан активно участвует в инициативах Минэнерго России, связанных с использованием альтернативных видов топлива. В частности, количество электромобилей в республике выросло в три раза.

Татарстан также продолжает активно осваивать международные рынки. Предполагается, что к 2030 году несырьевой экспорт вырастет на 70%.

«Мы сотрудничали с более чем 130 государствами, и наш товарооборот увеличился на 10%, а экспорт – на 18%», – проинформировал Олег Коробченко.

Предприятия республики получили почти 110 млрд рублей федерального финансирования, что позволило увеличить объем производственных площадей и реализовать множество совместных инициатив.

О проекте по созданию ветропарков в Татарстане заговорили в 2017 году, когда республику посещал Анатолий Чубайс, на тот момент возглавлявший «Роснано». В начале 2019 года сообщалось, что власти республики рассчитывают на строительство пяти ветропарков. В Спасском, Камско-Устьинском и Рыбно-Слободском районах РТ велись исследования для их строительства.

В 2023-м о возможном создании ветропарка в Татарстане в 2025-2026 годах рассказал директор центра коммерческой диспетчеризации ВЭС «Атомэнергопромсбыт» Сергей Солдатов. Соответствующие планы были у компании «НоваВинд», ветроэнергетического дивизиона Росатома.