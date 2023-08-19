В Татарстане в 2025-2026 годах может появиться ветропарк

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В 2025-2026 годах в Татарстане может появиться ветропарк. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора центра коммерческой диспетчеризации ВЭС «Атомэнергопромсбыт» Сергея Солдатова.

«У компании „НоваВинд“ (ветроэнергетического дивизиона Росатома) есть еще не построенный объем проектов. Татарстан рассматривается, как одна из площадок, где возможно строительство ветропарка, но окончательного решения пока не принято», — отметил собеседник.

Первые подобные объекты компания возвела в 2020 году, на сегодня построено восемь ветропарков, все они располагаются на юге страны — Адыгее, Ростове, Ставрополе.

По словам Солдатова, для выбора площадки нужно учесть ветропотенциал территории, стоимость аренды земли, а также готовность электрических сетей, удобство логистики и ряд других аспектов.

О проекте по созданию ветропарков в республике заговорили в 2017 году, когда республику посещал Анатолий Чубайс, на тот момент возглавлявший «Роснано». В начале 2019 года сообщалось, что власти Татарстана рассчитывают на строительство пяти ветропарков. В Спасском, Камско-Устьинском и Рыбно-Слободском районах РТ вели исследования для их строительства.