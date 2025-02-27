Роботы со скидкой: Алиханов в Казани предложил бизнесу 1 млрд рублей на автоматизацию

«Конкурировать за кадры надо, но без автоматизации и роботизации мы далеко не уйдем», — сказал на итоговой коллегии Минпромторга Татарстана Антон Алиханов. Как будут заманивать молодежь в промышленность и как показала себя эта отрасль за 2024 год — в репортаже «Татар-информа».





На итоговое заседание коллегии Министерства промышленности и торговли Татарстана приехали более 60 министров промышленности из различных регионов страны

В гости к Коробченко приехали глава Минпромторга Алиханов и еще 60 министров из регионов

Итоговое заседание коллегии Министерства промышленности и торговли Татарстана за 2024 год в этот раз прошло масштабнее, чем год назад. Вместо компактного зала КДК им. Ленина в Авиастроительном районе — концертный зал им. Ильгама Шакирова на 3 тыс. посадочных мест. В Татарстан приехали более 60 министров промышленности из различных регионов страны.

К собранию Минпромторга организовали выставку Kazan Truck Expo, на которую съехались представители 82 компаний со всей России. Некоторые из них были в зале во время коллегии. То есть коллегия вышла далеко за пределы республиканского масштаба. А особым гостем стал глава Минпромторга России Антон Алиханов.

Татарстану было чем похвалиться перед федеральным министром — санкции не помешали промышленности республики развиваться хорошими темпами, Индекс промышленного производства в республике составил 105%, объем отгруженной продукции — более чем на 5,6 трлн рублей.

К собранию Минпромторга организовали выставку Kazan Truck Expo. А особым гостем стал глава Минпромторга России Антон Алиханов Фото: rais.tatarstan.ru

Доля обрабатывающих производств в структуре промышленности перевалила за 70%. Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко назвал отрасли, которые продемонстрировали наибольший рост: судостроение, вертолетостроение, производство машин, оборудования, компьютеров и оптических изделий.

На стройках должна быть отечественная техника

Машиностроение успешно развивалось отчасти благодаря росту гособоронзаказа. Объем отгруженной продукции в этой отрасли вырос почти на треть и составил 1,5 трлн рублей.

КАМАЗ выпустил более 41 тыс. автомобилей, а к 2030 году хочет нарастить объемы до 60 тыс. единиц. «Соллерс Алабуга» увеличил производство легких коммерческих автомобилей «Атлант» на 22%, занимается локализацией двигателей.

Олег Коробченко: «Считаем, что во всех государственных контрактах, крупных стройках и добыче полезных ископаемых должна быть задействована отечественная техника» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Считаем, что во всех государственных контрактах, крупных стройках и добыче полезных ископаемых должна быть задействована отечественная техника. Уважаемый Антон Андреевич, прошу вас рассмотреть на федеральном уровне данное предложение», — обратился Коробченко к главе Минпромторга России Алиханову.

На Казанском авиационном заводе продолжают работу по запуску в серию самолетов Ту-214. В презентации к докуладу говорилось, что всего выделено 90 млрд рублей на модернизацию производства. У завода уже есть контракты на 23 «тушки».

В Татарстане снова задумались о ветропарке

Объем добычи нефти в 2024 году немного снизился, а показатели нефтепереработки сохранились на уровне 2023-го. В нефтегазохимической отрасли отгружено продукции почти на 784 млрд рублей.

О развитии промышленности говорит рост потребления электроэнергии – на 5% к предыдущему году, до 35 млрд кВт. ч по итогам года. Почти 70% приходится на промышленность.

В части энергетики Коробченко поставил следующие задачи:

запуск парогазотурбинной установки на «Казаньоргсинтезе» на 311 МВт;

проектирование ветропарка мощностью 300 МВт в Буинском районе;

завершение объединения объектов электрохозяйств.

Татарстанский глава Минпромторга обратился к федеральному коллеге с просьбой, касающейся электромобилей. Количество электромобилей в республике увеличилось втрое — до 1,7 тыс. электрокаров. Зарядных станций с 2021 года стало в четыре раза больше — в республике их уже 250.

«Мы в этом году ожидаем выхода новых правил государственной поддержки развития электрозарядной инфраструктуры. Для Татарстана это очень важно, так как у нас есть производители современных зарядных станций» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы в этом году ожидаем выхода новых правил государственной поддержки развития электрозарядной инфраструктуры. Для Татарстана это очень важно, так как у нас есть производители современных зарядных станций», — обратился Коробченко к Алиханову.

На «газовое топливо» в Татарстане перевели около 15 тыс. единиц техники, а за 2024-й на «метан» перешли более 500 транспортных средств. Но такого количества недостаточно, чтобы полноценно загрузить автомобильные газозаправочные станции. Коробченко считает, что нужно обеспечить приоритетную закупку газомоторного транспорта для государственных и муниципальных нужд.

Заманивать молодежь в промышленность хотят арендными квартирами и общежитиями

Производства Татарстана развиваются, поэтому проблема нехватки кадров становится острее. Сейчас на предприятиях республики не хватает 11 тыс. сотрудников. Коробченко считает, что реально привлечь молодежь, если обеспечить ее жильем. Варианты могут быть разные — общежития, арендные квартиры. Например, для работников КАМАЗа построили три арендных дома из шести запланированных.

«Но по другим проектам движения нет. Рустам Нургалиевич (Минниханов – прим. Т-и), нужна ваша поддержка в ускорении строительства арендных домов, в частности, в Зеленодольске», — обратился к Раису Татарстана министр.

Общежития могут помочь с наймом сотрудников на вертолетный, авиационный, пороховый заводы, в Судостроительную корпорацию. Под эти цели уже ищут земельные участки.

«При техникумах и колледжах для привлечения учащихся тоже нужны общежития и возможность дуального образования, где студенты могут с первых дней зарабатывать деньги не на доставках, а в промышленности», — считает Коробченко.

Промышленность — это не та сфера, куда массово с охотой идут работать выпускники школ и вузов. Гораздо больше они могут получать курьерами, вернулся к своей излюбленной теме Коробченко.

«Вместе с тем для экономики работа одного заводчанина приносит в 100 раз больше пользы», — заманивал молодежь на предприятия Коробченко.

Можно было бы «переманить» в промышленность самозанятых, работников мелкорозничной торговли, временно трудоустроенных. Таких в Татарстане более 750 тыс. человек.

Андрей Фомичев: «Роботизация позволяет сдерживать рост численности работников. За последние 10 лет мы не нарастили, а сократили численность работников на 109 человек, а объемы производства увеличились» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Производитель знаменитой челнинской туалетной бумаги о роботах и кадрах с Севера

В тренде коллегии оказался доклад гендиректора Набережночелнинского картонно-бумажного комбината им. С.П.Титова Андрея Фомичева. Министр презентовал это предприятие как единственное в своем роде в России — оно принадлежит только коллективу и является народным. Комбинат производит знаменитую челнинскую туалетную бумагу и готовится в следующем году отпраздновать 45-летний юбилей.

Титов рассказал, что на комбинате уже установлено 58 автоматизированных систем, на одного робота приходится 28 работников. Он привел в пример Южную Корею, где на одного робота — 10 сотрудников.

«Есть к чему стремиться! Роботизация позволяет сдерживать рост численности работников. За последние 10 лет мы не нарастили, а сократили численность работников на 109 человек, а объемы производства увеличились», — рассказал Фомичев.

Системы автоматизации на комбинате начали использовать еще 20 лет назад, но многие из них — импортные. Автоматизированные линии немецкого бренда Siemens и американского Honeywell были хороши до санкций, теперь предприятие пытается внедрить российские системы.

Сейчас у предприятия две основные проблемы — нехватка кадров и недоступность современных технологий.

«Молодежь приходит слабо подготовленная, не мотивированная к интенсивному труду. Для предприятия, которое работает 24 часа в сутки, это важный аспект. Сложно найти специалистов, особенно в нашей целлюлозно-бумажной промышленности», — констатировал Фомичев.

Предприятие приглашает сотрудников из дальних городов (Котлас, Архангельск), и, в принципе, успешно. В течение первых двух лет им оплачивают аренду жилья, на комбинате осталось семь семей, которые адаптировались и теперь живут в Челнах.

Антон Алиханов: «У нас в марте будет проведен отбор, когда все производители робототехники заявляют, сколько они готовы реализовать в этом году роботов, и дальше, после реализации, мы будем выплачивать эти субсидии» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Алиханов пообещал скидки на роботов

Министр промышленности России Антон Алиханов похвалил Татарстан: республике удается опережать высокие общероссийские темпы роста в обрабатывающем производстве, прочно держаться в топ-5 по объему отгрузки продукции и быть одними из лидеров рейтинга эффективности в сфере промышленности.

«Для нас очень важен индустриальный уклон в развитии вашего региона, диверсифицированная структура экономики. Здесь сосредоточены многие компании – лидеры в своих отраслях, они будут выполнять роль якорных заказчиков и ключевых участников кооперационных цепочек в реализации национальных проектов технологического лидерства. Мы рассчитываем максимально задействовать их возможности, компетенции для решения всего комплекса задач», — сказал Алиханов.

Большая часть его импровизированного спича была посвящена тому, что, хочешь не хочешь, придется идти по пути роботизации и автоматизации. Демографический тренд, который, как сказал Алиханов, не изменить по щелчку пальцев, диктует свои правила — придется активнее использовать роботов.

Предприятия Татарстана в этом плане могут рассчитывать на казанского производителя «Эйдос Роботикс», который, например, уже сотрудничает с КАМАЗом.

«У нас уже в этом году заложен почти 1 млрд рублей на так называемые скидки на закупку роботов. Они могут достигать до 50% цены этого робота. У нас в марте будет проведен отбор, когда все производители робототехники заявляют, сколько они готовы реализовать в этом году роботов, и дальше, после реализации, мы будем выплачивать эти субсидии», — пояснил Алиханов.

Министр добавил, что если этот инструмент «скидок на роботов» будет востребован, то федеральные власти готовы увеличивать финансирование кратно.

«Работать с кадрами, конечно, нужно, конкурировать за кадры нужно, но без автоматизации, в том числе без робототехнических решений, мы далеко не уйдем», — считает федеральный чиновник.

Рустам Минниханов: «Когда речь касается поддержки наших участников специальной военной операции, их семей, мы очень часто обращаемся к предприятиям, находим полную поддержку» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Те вопросы, которые нас беспокоят, мы донесли»

Раис Татарстана Рустам Нургалиевич похвалил Коробченко за подробное выступление и, чтобы не повторяться, не стал читать свой доклад, а говорил от себя.

«Мы провели рабочее совещание с Антоном Андреевичем. Те вопросы, которые нас беспокоят, мы донесли. Я уверен, что все эти вопросы никто, кроме нас с вами, решать не будет», — считает Минниханов.

Он отметил, что предприятия Татарстана выполняют гособоронзаказ, отправляют гуманитарную помощь бойцам СВО.

«Когда речь касается поддержки наших участников специальной военной операции, их семей, мы очень часто обращаемся к предприятиям, находим полную поддержку», — отметил Раис Татарстана.