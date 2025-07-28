В Татарстане в июне 2025 года цены выросли на 0,19% к предыдущему месяцу - это самый низкий прирост цен по итогам первого летнего месяца за последние три года, сообщает пресс-служба Центробанка России.

На сайте регулятора отмечается, что годовая инфляция в республике снижается третий месяц подряд, в июне она сложилась на уровне 10,07%.

«За июнь цены на непродовольственные товары и продукты питания почти не изменились, а на услуги – заметно выросли. За 12 месяцев больше всего подорожали продовольствие и услуги. Годовой рост цен на непродовольственные товары был умеренным», - говорится в сообщении.

С исключением сезонности цены в Татарстане в июне выросли меньше, чем в мае за счет укрепления рубля и роста предложения некоторых продуктов.

«Годовая инфляция в России в июне снизилась, но пока еще сохраняется существенно выше цели. Банк России намерен вернуть инфляцию к 4% в 2026 году и удерживать вблизи этого уровня в дальнейшем. Для этого ставки в экономике должны оставаться достаточно высокими продолжительное время», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центробанка.

Ранее экономист Денис Ракша сообщал, что поводов повышать ключевую ставку Центробанка нет.