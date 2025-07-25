Экономист Ракша: Поводов повышать ключевую ставку Центробанка нет

Ключевую ставку Центрального банка снизят, поскольку поводов для ее повышения сейчас нет. Об этом «Татар-информу» сообщил экономист Денис Ракша.

«Поводов повышать ее нет. Наоборот, сейчас все идет к тому, чтобы ее понизить. То, что они будут понижать ключевую ставку, – это безальтернативный сценарий. Вопрос только в том, как сильно, однако это будет зависеть от информации, которая есть у совета директоров, например, по той же инфляции», – сказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, самое интересное граждане могут услышать на пресс-конференции по итогам заседания СД ЦБ по ключевой ставке.

«Совет директоров будет говорить о том, как они видит перспективы движения ставки. Допустим, они могут сказать, что опустили ключевую ставку на 1 п. п., но рассматривают возможность дальнейшего снижения ключевой ставки, а могут сказать, что опустили ставку на 2 п. п., но в ближайшее время ни на что не надейтесь. Это самое важное», – подчеркнул экономист.