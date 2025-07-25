Экономист объяснил снижение потребительских цен в России 15-21 июля

Причиной снижения цен в России по итогам 15-21 июля 2025 года стал переизбыток овощей и фруктов на рынке в силу сезонного сбора урожая. Об этом «Татар-информу» сообщил экономист Денис Ракша.

Ранее сообщалось, что в России впервые с начала сентября 2024 года зафиксировали снижение потребительских цен. За период с 15 по 21 июля цены снизились 0,05%, следует из данных Росстата.

«Дефляция (снижение цен – прим. Т-и) в середине июля происходит всегда, это ни о чем не говорит. Причиной снижения цен стала «овощная история». Уже пошли овощи и фрукты с грядки, и этот урожай нужно быстро собрать и быстро продать, поскольку это все не положишь на хранение. В итоге на рынок выходит больше овощей, чем нужно, и это снижает цены», – объяснил экономист.

Он подчеркнул, что других причин для снижения цен в России нет.