В Татарстане в этом сезоне ожидают два совершенно новых штамма гриппа

В Татарстане в этом году будут циркулировать две абсолютно новые мутации гриппа. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«В этом году в составе вакцины ВОЗ поменяла два штамма — это два штамма вируса типа „А“, эти штаммы у нас ранее не циркулировали, то есть они совершенно новые», — отметила спикер.

Наблюдение за гриппом происходит круглый год, в вакцину включаются мутации, которые начали распространяться в других странах.

Ошибочно считать, подчеркнула Любовь Авдонина, что вакцина против гриппа, которую человек сделал в прошлом году, будет защищать от новых штаммов. Более того прививка от гриппа дает иммунитет на срок от 9 до 12 месяцев.

«Вакцины, которые пришли и придут, содержат актуальные штаммы, которые будут циркулировать. Защищать нужно, прививаться нужно обязательно, потому что это новые штаммы, мы с ними не встречались. Есть риск и мы ожидаем, что заболеваемость будет и нам надо максимально сейчас привиться против гриппа», – добавила заместитель главного санитарного врача РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане на следующей неделе начнут вакцинировать жителей против гриппа.