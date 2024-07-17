Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане в декрете находятся 40 тыс. женщин
В декретном отпуске в Татарстане находятся порядка 40 тыс. женщин. Такую цифру сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова на презентации проекта «Мамы в медиа».
«Если говорить по цифрам, сегодня 40 тыс. женщин находятся в декрете в республике, то есть в отпуске по уходу за ребенком. Это те получатели пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, ну и соответственно мы коррелируем это цифру, что какая-то часть из них продолжает находиться в декрете до трех лет», – сообщила министр.
Татарстан стал первым из российских регионов, где запустили новый федеральный образовательный проект «Мамы в медиа». Он как раз подходит женщинам с детьми до 7 лет, в том числе в декрете. Главное условие – образование или опыт работы в гуманитарной сфере, а также желание реализовать свой профессиональный и творческий потенциал в медиаотрасли.
Заявку можно подать на сайте до 7 августа на сайте проекта мамы-в-медиа.рф. Участие в образовательной программе бесплатное. О том, из чего состоит обучение, «Татар-информу» ранее рассказала руководитель проекта Алина Каприан.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»