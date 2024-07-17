В Татарстане в декрете находятся 40 тыс. женщин

В декретном отпуске в Татарстане находятся порядка 40 тыс. женщин. Такую цифру сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова на презентации проекта «Мамы в медиа».

«Если говорить по цифрам, сегодня 40 тыс. женщин находятся в декрете в республике, то есть в отпуске по уходу за ребенком. Это те получатели пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, ну и соответственно мы коррелируем это цифру, что какая-то часть из них продолжает находиться в декрете до трех лет», – сообщила министр.

Татарстан стал первым из российских регионов, где запустили новый федеральный образовательный проект «Мамы в медиа». Он как раз подходит женщинам с детьми до 7 лет, в том числе в декрете. Главное условие – образование или опыт работы в гуманитарной сфере, а также желание реализовать свой профессиональный и творческий потенциал в медиаотрасли.

Заявку можно подать на сайте до 7 августа на сайте проекта мамы-в-медиа.рф. Участие в образовательной программе бесплатное. О том, из чего состоит обучение, «Татар-информу» ранее рассказала руководитель проекта Алина Каприан.