В Татарстане запустили бесплатный образовательный проект «Мамы в медиа»

Фото: Владимир Васильев, © «Татар-информ»

Татарстан первым из российских регионов запустил новый федеральный образовательный проект «Мамы в медиа». Заявку можно подать до 7 августа на сайте проекта мамы-в-медиа.рф. Участие в образовательной программе бесплатное.

«Проект "Мамы в медиа" позволяет женщинам с детьми профессионально себя реализовать в госдиджитале и СМИ, усилить свои навыки или даже освоить новую профессию. Эта программа демонстрирует, что нельзя считать "семью" и "работу" взаимоисключающими понятиями. Проект насыщает медиаиндустрию квалифицированными кадрами, ведь женская повестка в соцсетях сегодня — это тренд. Там много талантливых женщин с успешными кейсами. Татарстан стал пилотным регионом для запуска программы» — сказала заместитель директора АНО «Диалог» Дарья Богданова.

«Целевой аудиторией проекта является мама, которая находится в декрете. Сегодня мы видим, что в целом большой вопрос по кадровому обеспечению предприятий различных отраслей, и, конечно же, сфера масс-медиа тоже испытывает трудности в части обеспечения кадрами. Мы знаем, что большое количество девушек, которые получили соответствующее образование, находится сегодня в декрете, стоит вопрос о возвращении в профессию. Профессия очень динамичная, быстро развивающаяся, меняющаяся. Даже выход в декрет, этот промежуток максимально в три года, когда мама сидит с ребенком, ведет к тому, что в профессии какие-то навыки могут быть утеряны», — сказала министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.

Подать заявку на участие в образовательной программе «Мамы в медиа» может любая жительница Татарстана с детьми до 7 лет, если у нее есть образование или опыт работы в гуманитарной сфере, а также желание реализовать свой профессиональный и творческий потенциал в медиаотрасли. «Обучись у экспертов. Познакомься с единомышленницами. Найди работу в медиа», — гласит слоган проекта.

Проект включает в себя онлайн-обучение и офлайн интенсивы в Казани по работе в социальных сетях и мессенджерах, работе с графическими и видеоредакторами, выстраиванию интеграций с блогерами и лидерами мнений, механизмам продвижения контента. После обучения участницы проекта смогут пройти стажировку в органах власти, им будет оказано содействие в трудоустройстве в СМИ и пресс-службах республиканских и муниципальных органов власти.

«Самое важное, что практика может проходить в органах государственной власти, в пресс-службах органов государственной власти. Государство готово потратить свое время, деньги на подготовку специалистов в области журналистики, социологии, масс-медиа, коммуникации. Затем эта женщина молодая, уже реализовав себя в материнстве и пройдя этот проект и — самое главное — стажировку, может вернуться в профессию и реализовать себя в профессиональном плане. Поэтому наше министерство поддерживает этот проект и, конечно же, желает всем девушкам, чтобы они себя реализовывали не только в материнстве, но и в качестве работника медиаотрасли», — сказала Эльмира Зарипова.

Также министр труда, занятости и социальной защиты РТ напомнила, что в России с 2019 года реализуется национальный проект «Демография», который, в том числе предполагает профессиональную переподготовку и переобучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

«Каждый второй участник нацпроекта "Демография" — это женщины, которые либо находятся в декретном отпуске, либо воспитывают ребенка до 7 лет. И если раньше они могли становиться самозанятыми, то с этого года участники нацпроекта, получившие новую профессию, обязаны устроиться в штат предприятия», — сказала она.

Проект «Мамы в медиа» разработан АНО «Диалог Регионы» совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ и Правительством Республики Татарстан в рамках объявленного Президентом России Владимиром Путиным Года семьи.