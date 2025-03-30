В Татарстане в 2025 году исправят 10 тысяч реестровых ошибок

Всего в рамках госпрограммы «Национальная система пространственных данных» с 2022 года в Татарстане исправили более 64 тысяч реестровых ошибок в сведениях о границах объектов, из них около 50 тысяч – в отношении земельных участков, порядка 15 тысяч – в отношении объектов капитального строительства, сообщил Росреестр РТ.

«В Татарстане активно продолжается системная работа по выявлению и исправлению реестровых ошибок. За последние три года нам удалось исправить порядка 65 тысяч реестровых ошибок. Это необходимо для повышения достоверности сведений, содержащихся в ЕГРН и, соответственно, улучшения качества предоставления государственных услуг, относящихся к компетенции Росреестра. При этом если ранее для исправления реестровых ошибок гражданам приходилось за свой счет проводить кадастровые работы, а в случае невозможности исправления – отстаивать права в судебном порядке, то в настоящее время данная работа проводится без дополнительных финансовых затрат собственников», - отметил замруководителя Росреестра Татарстана Нияз Галиакбаров.

В ведомстве напомнили, что реестровую ошибку могут исправить и по заявлению самого правообладателя. Для этого надо направить в Росреестр Татарстана обращение о наличии в ЕГРН реестровой ошибки с указанием кадастрового номера объекта недвижимости. Данная услуга бесплатная.

«С 2024 года срок устранения реестровой ошибки составляет 1 месяц вместо трех. К тому же при поступлении от правообладателя согласия на изменение сведений ЕГРН о местоположении границ объекта недвижимости возможно будет внести соответствующие изменения до истечения указанного срока, то есть одного месяца», - сообщил замдиректора филиала Роскадастра по РТ Артур Егоров.

Напомним, что, согласно законодательству, реестровой является ошибка, которая была перенесена в ЕГРН из документов, представленных в орган регистрации прав. Это может быть межевой или технический план, карта-план территории, акт обследования, а также документы, содержащие сведения о границах различных зон и территорий. Такие ошибки возникают из‑за погрешностей, допущенных кадастровым инженером, или из‑за наличия ошибок в документах, направленных в Росреестр в порядке информационного взаимодействия. Выявить реестровую ошибку можно при осуществлении учётно-регистрационных действий или при внесении в ЕГРН сведений о местоположении объектов реестра границ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане частные дома подорожали на 1,4% с начала года.