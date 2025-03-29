В Татарстане самый высокий показатель серийных ипотечников в ПФО

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Доля повторных ипотек среди заемщиков Татарстана за семь месяцев 2024 года составила 39%, что немного выше среднего показателя по России (37%). Такие данные приводит в своей презентации к лекции в Кабинете Министров РТ руководитель Центра финансовой аналитики ПАО «Сбербанк» Михаил Матовников.

Выдачи ипотеки в России:

В 2023 году на долю заемщиков, впервые оформивших ипотеку, приходилось 63% от общего объема, тогда как 20% брали повторную ипотеку, а 16% – оформляли уже не первый ипотечный кредит.

В 2024 году тренд сохранился: 63% ипотек приходится на новых заемщиков, 20% – на повторные кредиты, а 17% – на серийных ипотечников.

Ситуация в Татарстане:

В республике в 2023 году доля новых заемщиков была 62%, повторных — 21%, а серийных ипотек — 17%.

В 2024 году число заемщиков, впервые берущих ипотеку, снизилось до 61%, а доля серийных ипотек выросла до 19%.

Также на 1 июля 2024 года Татарстан занимает первое место среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) по доле заемщиков, имеющих две и более ипотеки в задолженности. Этот показатель составил 5,7%.

Инфографика: презентация руководителя Центра финансовой аналитики ПАО «Сбербанк» Михаила Матовникова.