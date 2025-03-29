В Татарстане частные дома подорожали на 1,4% с начала года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане с начала года частные дома подорожали на 1,4%. Это намного меньше, чем в среднем по РФ за аналогичный период времени (2,2%). Сейчас средняя стоимость такого объекта в республике – 8 567 133 рубля, следует из аналитики портала «Мир квартир».

Сильнее всего за неполный квартал 2025 года цены на частные дома выросли в Республике Коми (+18,4%, до 4,8 млн рублей), Камчатском крае (+13,5%, до 9,5 млн), Еврейской АО (+12,1%, до 3,6 млн), а также в Республиках Мордовия (+11,4%, до 3,8 млн) и Марий Эл (+9,6%, до 6,3 млн), Костромской (+8,4%, до 5,7 млн), Кировской (+8,4%, до 5 млн), Томской (+6,8%, до 6,1 млн) областях, Ненецком АО (+6,7%, до 11,6 млн) и Архангельской области (+6,7%, до 4 млн).

При этом частные дома за тот же период времени подешевели в Московской области (–4,1%, до 18,4 млн), Краснодарском крае (–3,9%, до 11,9 млн), Чукотском АО (–3%, до 5,3 млн), Кабардино-Балкарии (–2,7%, до 8,2 млн), Ростовской (–2,1%, до 8,3 млн), Сахалинской (–1,9%, до 10,6 млн), Кемеровской (–1,5%, до 4,2 млн), Владимирской (–0,8%, до 5,7 млн), Калининградской (–0,8%, до 11,4 млн) и Калужской (–0,6%, до 7,1 млн) областях.

В Москве дома подорожали на 2,4%, до 30,6 млн рублей за объект, а в Санкт-Петербурге и Ленобласти – на 1,2%, до 22,6 млн и 12,6 млн рублей соответственно.

По словам гендиректора упомянутого портала Павла Луценко, спрос на частные дома (и загородные, и в черте города), сохраняется на стабильном уровне. Причем интерес на такие объекты не может резко вырасти из-за дорогой ипотеки.

«Что касается предложения, оно увеличилось, причем на рынок поступило большое количество недорогих дач. Этот фактор также не позволил ценникам сильно вырасти – как видим, рост год к году получился гораздо ниже инфляции», – отметил эксперт.