В Татарстане уже вторая пара приехала из ЗАГСа на избирательный участок для выборов

В Азнакаевом районе Татарстана молодожёны Ленар и Илюза Габделхаковы сразу после ЗАГСа отправились на избирательный участок.

Как сообщает пресс-служба района, молодая семья отдала свои голоса в родном селе Буляк. Причем бюллетень они опускали в «ящик» прямо в свадебных нарядах. Компанию молодым также составили близкие родственники.

Отметим, что это уже вторая супружеская пара, которая отправилась «с корабля на бал». Ранее в свадебных нарядах голосовала супружеская пара из Нижнекамска.

Напомним, 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, которые будут работать с 08:00 до 20:00. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев.

Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации продлятся до 17 марта включительно. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

фото: пресс-служба Азнакаево