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Политика 15 марта 2024 15:47

В Татарстане явка на выборы Президента России на 15 часов составила 23,24%

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В Татарстане явка на выборы Президента России на 15 часов составила 23,24%

Явка на выборы Президента России в республике Татарстан на 15:00 мск составляет 23,34%, сообщает ЦИК РТ.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Сейчас дня в республике работают 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Кроме того, 45 временных избирательных участков открыты в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Согласно последним данным, общероссийская явка составляет 20,60%. Соответствующая информация была размещена экране информационного центра ЦИК РФ.

Напомним, восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации стартовали по всей стране сегодня, 15 марта. Они продлятся до 17 марта. В течение этих дней россияне выберут главу государства из четырех кандидатов.

Напомним, свои кандидатуры на пост лидера страны выдвинули представители трех российских партий Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ), а также действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

#Татарстан #выборы президента рф #явка на выборы Президента РФ
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