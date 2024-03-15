Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Нижнекамске молодожены прямо в свадебных костюмах проголосовали на выборах
В Нижнекамске молодая пара – Иван и Алина сразу из ЗАГСа поехали голосовать на выборах Президента России. На избирательный участок №2202 в Доме народного творчества молодожены прибыли прямо в свадебных нарядах, пишет «Татарстан-24».
«Мы решили начать свою семейную жизнь с такого хорошего мероприятия, решили выбрать главу своей страны», - рассказал после выборов жених Иван.
Невеста Алина добавила, что у них этот день был забит, но они договорились найти время, чтобы выбрать будущего Президента России.
На избирательном участке молодую семью поздравили от имени главы Нижнекамского района Рамиля Муллина и всей администрации города. Паре пожелали семейного благополучия, любви, жить в мире и согласии.
Напомним, 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, которые будут работать с 08:00 до 20:00. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.
Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев.
Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.
Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации продлятся до 17 марта включительно. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»