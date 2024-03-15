В Нижнекамске молодожены прямо в свадебных костюмах проголосовали на выборах

В Нижнекамске молодая пара – Иван и Алина сразу из ЗАГСа поехали голосовать на выборах Президента России. На избирательный участок №2202 в Доме народного творчества молодожены прибыли прямо в свадебных нарядах, пишет «Татарстан-24».

«Мы решили начать свою семейную жизнь с такого хорошего мероприятия, решили выбрать главу своей страны», - рассказал после выборов жених Иван.

Невеста Алина добавила, что у них этот день был забит, но они договорились найти время, чтобы выбрать будущего Президента России.

На избирательном участке молодую семью поздравили от имени главы Нижнекамского района Рамиля Муллина и всей администрации города. Паре пожелали семейного благополучия, любви, жить в мире и согласии.

Напомним, 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, которые будут работать с 08:00 до 20:00. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев.

Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации продлятся до 17 марта включительно. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).